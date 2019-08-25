ترامب ينفي تفويض ماكرون للحديث إلى إيران ويؤكد أنه لا يعارض الفكرة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد صادق على قرار صادر عن مجموعة السبع بتفويض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحديث مع إيران باسم المجموعة، إلا أنه لفت إلى أنه لا يعارض فكرة التواصل.

وقال ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، :"لا يمكننا أن نمنع الناس من الحديث. إذا ما كانوا يريدون الحديث، فبإمكانهم ذلك".

وأضاف أنه يدعم أي تواصل يقوم به ماكرون بهدف تهدئة التوترات، مشيرا إلى أن آبي يسعى أيضا للتواصل مع إيران.

وقال: "سنقوم بتواصل خاص بنا".

كان مصدر دبلوماسي فرنسي صرح في وقت سابق بأن قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فوضوا ماكرون بالتواصل مع إيران في محاولة لتهدئة التوترات.

وأوضح المصدر أن ماكرون، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة، سينقل لإيران هدفين اتفق عليهما زعماء المجموعة: العزم على منع إيران "بأي ثمن" من الحصول على سلاح نووي، والبحث عن مسار للحوار لإنهاء التوترات المتصاعدة في المنطقة وتجنب الانجرار لصراع مسلح.