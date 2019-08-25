رئيسة حزب ميركل ترغب في حزب اشتراكي ديمقراطي قوي بصفته شريكا بالائتلاف الحاكم

أعربت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا عن أملها في أن يكون هناك حزب اشتراكي ديمقراطي قوي.

وقالت أنجريت كرامب-كارنباور التي تتولى أيضا منصب وزيرة الدفاع الاتحادية خلال فعالية لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية اليوم في هامبورج شمالي ألمانيا اليوم الأحد: "أتمنى أن يكون هناك شريك سجال قوي"، مؤكدة أن ذلك لن يكون جيدا لحزبها المسيحي الديمقراطي فحسب، وإنما للنظام الحزبي بأكمله.

وأضافت كرامب-كارنباور التي خلفت المستشارة الألمانية في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي: "من مصلحتنا جميعا أن يكون لدينا اشتراكيات واشتراكيون ديمقراطيون أقوياء. لم يضر ذلك هذه الجمهورية مطلقا –وأقول ذلك أيضا بصفتي مسيحية ديمقراطية".

وأكدت أن الاتحاد المسيحي الذي يضم حزبها والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، يحتاج لنظير قوي.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي يشكل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم بألمانيا.

وأضافت الوزيرة الألمانية أنها تعتبر قرار وزير المالية الألماني أولاف شولتس بالترشح لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتعاون مع النائبة المحلية في براندنبورج "إشارة مهمة"، موضحة أهمية ذلك بأن "شخص من قادة الحزب، وهو أولاف شولتس، أعلن استعداده لتحمل المسؤولية".