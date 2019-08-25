اتهام عداء أمريكي بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات

أعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات اليوم الأحد أن العداء الأمريكي كريستيان كولمان تم اتهامه بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات، لتغيبه عن ثلاثة اختبارات منشطات غير معلنة.

ووفقا لبيان الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات فإن كولمان "لم يتقدم بمعلومات حول مكان تواجده" وسيتم عقد جلسة استماع له في الرابع من سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يصدر القرار في هذا الصدد في اليوم التالي.

وقال كولمان لشبكة "ان بي سي" التليفزيونية أمس السبت "لست بالشخص الذي يتناول أي مكملات، لم أخشى أبدا الخضوع لاختبارات المنشطات في أي وقت".

وأضاف "ما تم اعتباره على نطاق واسع انتهاكا للوائح المنشطات ليس صحيحا بالمرة".