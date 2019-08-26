رئيس جامعة المنيا يفتتح المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا اليوم الأحد، المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، والتي أطلقته الجامعة تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر"، وتستمر فعالياته حتى 28 من أغسطس الجاري بتنظيم من اتحاد طلاب الجامعة وفريق طلاب من أجل مصر، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلاب جامعات الصعيد وتمكينهم فكريًا، وتحقيق ثراء في الوعي الجمعي لدى طلاب جامعات الصعيد من خلال التعرف على أفكار الشباب ومقترحاتهم، وتبني أفكارهم الواقعية التى تخدم الوطن.

شهد المؤتمر حضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، وبمشاركة وفود شبابية من جامعات أسيوط وسوهاج والفيوم وبني سويف، ومرافقيهم، هذا إلى جانب حضور عمداء ووكلاء كليات جامعة المنيا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ومديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والاخصائين بها.

وقال عبدالنبي، إن قيادة الدولة المصرية تؤكد في خُطاها أنها تسعى إلى أن تكون على اتصال دائم مع الشباب في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال منتداها الأول لقادة شباب جامعات الصعيد الحفاظ على هوية شباب الجامعات المصرية باعتباره وسيلة تسعى من خلاله الجامعة في الحد والقضاء على ما يواجه شباب الوطن من تحديات تستهدف أخلاقياتهم وعقيدتهم وانتمائهم الوطني.