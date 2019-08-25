ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بحلوان

ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطل وسائق، كونا عصابة سرقة الهواتف المحمولة في حلوان، وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالتهما إلى النيابة.

تلقى مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، إخطارًا، يفيد أنه أثناء تواجد خدمات أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان بامتداد شارع عبدالرحمن، استغاث بهم طالب "مصطفى أ." 17 عاما، وقرر بأنه حال سيره فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية "توكتوك" قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وفور تتبع القوة الأمنية خط سير هروب المتهمين تمكنت من ضبطهما وهما "أ. ر." 24 عاما، سائق، و"إ. أ." 15 عاما، عاطل حال استقلالهما دراجة بخارية "توكتوك" المستخدم في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه وكذا هاتفين محمولين.

واعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة.