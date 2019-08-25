وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 9 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد أن المقاتلات التركية تمكنت من تحييد تسعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني في استهداف لمواقعهم بمنطقة حفتانين، شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن وزارة الدفاع القول في بيان إن الغارات على حفتانين جاءت في إطار عملية "المخلب-3" التي أطلقتها القوات التركية في المنطقة أمس الأول الجمعة.

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت مواقع أسلحة ومخابئ تابعة للمنظمة.

وكانت القوات التركية أطلقت في مايو الماضي "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على "خطر الإرهاب" الذي تقول إنه يهددها.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.