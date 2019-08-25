تداول 247 شاحنة و255 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 247 شاحنة بضائع و255 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة 3 سفن، وهي (القاهرة، والحرية، وبوسيدون إكسبريس)، وعلى متنهم 117 شاحنة و78 سيارة، بينما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن، وهي (أمانة، والقاهرة، والحرية)، وعلى متنهم 33 شاحنة و1 سيارة، وغادرت العبارة "أمانة" وعلى متنها 1 شاحنة و31 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 1 شاحنة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "آيلة" و"سينا" وعلى متنهم 26 شاحنة، وغادرت السفينة "سينا" وعلى متنها 70 شاحنة و34 سيارة، بينما غادر ميناء الغردقة العبارة "الرياض" وعلى متنها 108 سيارات.