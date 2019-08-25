رئيس جامعة بني سويف يناقش استعدادات لجنة الشعب والبرامج للعام الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناقش الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استعدادات اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة للعام الدراسي الجديد.

وجاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمنسق العام للشعب والبرامج ، وأعضاء مجلس الإدارة.

وشدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على تعميم تجربة الشاشات الذكية التفاعلية في البرامج والشعب، وتجهيز المدرجات وقاعات الدروس والمعامل بالكليات وإعلان الجداول الدراسية مع بدء الدراسة، وسرعة إنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ بنود اللائحة الموحدة للشعب والبرامج فيما يخص تشكيل لجان الإشراف الداخلي وتعيين المنسق، والمسئول الإداري والمالي للعام الأكاديمي الجديد.