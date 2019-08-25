50 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات حتى الآن

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 50 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/ 2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء 28 أغسطس الجاري.

ويبلغ العدد المقدر لهذه المرحلة 63 ألفا و 318 طالبا وطالبة للشعبة العلمية و21 ألفا و 554 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية بإجمالي 84 ألفا و 872 طالبا وطالبة، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على 205 درجات بحد أدنى 50٪.

يذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم السبت ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل، ويستقبل موقع التنسيق الإلكتروني التابع للوزارة الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.