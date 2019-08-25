«الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء المعهد الفني للتمريض بالسويس

قال الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إنشاء المعهد الفني للتمريض بالجامعة، وكذلك الموافقة على اللائحة الخاصة في كلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة في مرحلتي البكالوريوس عربي وإنجليزي والدراسات العليا.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الشهري، أمس السبت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر المجلس بجامعة القاهرة.

أكد الشرقاوي، في بيان صحفي، أن الجامعة تسعى بخطى واسعة في طريق استكمال كل منشآتها لا سيما منظومة التخصصات الطبية التي طال انتظار إقليم الجامعة لها، فإنشاء معهد فني للتمريض بالجامعة ومن قبله إنشاء كلية طب الأسنان، وبدء الدراسة بكلية الطب في العام الماضي، كل هذا يعد إنجازا كبيرا في مجال التخصصات الطبية التي توفرها الجامعة للمجتمع.

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور الكبير والدعم المتواصل من الدولة في توفير متطلبات هذه التخصصات الهامة، لاسيما في إنشاء المستشفى الجامعي التي من المنتظر أن تقدم خدماتها للمجتمع ولهذه التخصصات.

كما أشار الشرقاوي إلى أن موافقة المجلس على اللائحة الخاصة بكلية التجارة إنما يعكس اهتمام الجامعة الكبير بمواكبة أعلى معايير الجودة التعليمية؛ لتقديم مخرجات تعليمية قادرة على المنافسة في سوق العمل على شتى المستويات محليا وإقليميا.