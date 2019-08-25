المرصد السوري: القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 3 عناصر من حزب الله وإيران

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بأن الغارات التي نفذتها إسرائيل مساء أمس في محيط العاصمة السورية أسفرت عن مقتل عنصرين من حزب الله اللبناني، وعنصر ثالث يعتقد أنه من مليشيات إيرانية.

وكانت طائرات إسرائيلية نفذت الغارات مساء أمس السبت قرب بلدة عقربة في المنطقة الواقعة بين السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، جنوب العاصمة دمشق، والتي يتمركز بها عناصر حزب الله والمليشيات الموالية لقوات النظام من جنسيات غير سورية، وفقا للمرصد.

ولم يصدر تأكيد عن حزب الله أو لبنان أو سورية بشأن الخسائر البشرية التي خلفتها الغارات.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أقر الليلة الماضية بقصف عدد من الأهداف في قرية عقربا، جنوب شرق دمشق.

وأعلن: "إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية عن طريق إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة ضد أهداف إسرائيلية".