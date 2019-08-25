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منتخب الريشة الطائرة يحرز برونزية دورة الألعاب الإفريقية

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 2:56 م | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 2:56 م

احرز المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته بدورة الألعاب الإفريقية رقم 12، والمقامة بالمغرب خلال الفترة من 19 وحتى 30 أغسطس الجاري.

وحصل "الفراعنة" على الميدالية البرونزية بالرغم من الخسارة أمام المنتخب النيجيري بنتيجة 3 - 0، في نصف النهائي، حيث يحصل أصحاب المركزين الثالث والرابع على الميدالية البرونزية.

تضم قائمة منتخبنا الوطني 4 لاعبين وهم ""أدهم حاتم – أحمد صلاح – عبد الرحمن عبد الحكيم – محمد مصطفى"، و4 لاعبات وهما "هادية حسني – جنا أشرف – ضحى هاني – نور يسري".

فيما يشرف على تدريبهم رامي إبراهيم المدير الفني ويترأس البعثة محمد كمال نائب رئيس الاتحاد.


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