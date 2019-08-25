عبد المهدي: العمليات العسكرية في الأنبار مهمة للغاية

وصف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد العمليات العسكرية في محافظة الأنبار ضد تنظيم داعش بأنها "مهمة للغاية"

وقال عبد المهدي خلال تفقده سير العمليات العسكرية واجتماعه بالقيادات العسكرية في محافظة الانبار "لقد اطلقنا المرحلة الرابعة لعملية ارادة النصر لتطهير الاراضي من بقايا داعش وهي عمليات مهمة للغاية".

وأضاف "قواتنا التي حققت النصر وحررت المدن وقدمت التضحيات الغالية عليها إدامة الحركة والزخم والمبادرة والعمل الاستخباري ومباغتة العدو وعدم اعطائه أية فرصة لالتقاط انفاسه في ظل الانسجام والتنسيق الذي يسود العلاقة بين مختلف الصنوف والتشكيلات في قواتنا المسلحة ".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "تمتين العلاقة بين قواتنا وأبناء شعبنا وهي العلاقة التي نعتز بها .. وكل محاولات تمزيق شعبنا واثارة الفتن تحطمت امام تماسكه ووحدته وستتحطم مستقبلا".

وحذر عبد المهدي من "خطر بث الإحباط في النفوس من خلال الحملات المضللة"، وقال" ويجب ادراك ان الحرب النفسية نصف المعركة وخلق حالة الإحباط لدى المواطنين لا يخدم الا العدو".

وكان عبد المهدي قد تفقد اليوم سير الخطط العسكرية لمطاردة فلول داعش في الصحراء الغربية حتى الحدود العراقية السورية أقصى غربي العراق التي انطلقت أمس السبت، بمشاركة قوات عراقية من مختلف التشكيلات بالتعاون مع طيران التحالف الدولي.