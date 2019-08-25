بـ140 ألف يورو أصدقاء يشترون قرية إسبانية مهجورة

اشترت مجموعة من الأصدقاء فى إسبانيا قرية مهجورة بالكامل فى منطقة جاليسيا لتحقيق أحلامهم التقاعدية.

وتمكن أفراد المجموعة من تكثيف مدخراتهم وجمع 140 ألف يورو، فيما بينهم لشراء الضيعة التى ظلت خاوية لمدة 50 عاما فى الريف على مشارف مدينة لوجو فى جاليسيا، شمال غرب البلاد.

وعلى الرغم من أن كل مستثمر حاليًا فى حالة إفلاس كامل، فإنه يخطط لتجديد قطعة خاصة به داخل المستوطنة مع فكرة أنه يمكنهم جميعًا العيش معا كل فى منطقته. وقال أحد أفراد المجموعة «لدى كل منا منزله الخاص، ولكن معا»، وفقا لـ «أ ش أ».

وذكر موقع (لوكال) الإخبارى الأوروبى أن هناك ما يقدر بنحو 3 آلاف قرية مهجورة فى إسبانيا، توجد أساسا فى جاليسيا وقشتالة وليون، وأرجون وأستورياس، وعلى الرغم من أنه لا يتوفر للعديد منها الأوراق الصحيحة للبيع الفورى، فإن هناك المئات مطروحة فى السوق فى أى وقت.

وأشار الموقع إلى أن بعض الأشخاص يطرحون هذه القرى المهجورة للبيع والتى تثير اهتمام المشترين الأجانب الذين يبحثون عن فرص السياحة الريفية، لكن المزيد من الإسبان مهتمون الآن بالعودة إلى القرى التى هجرها أسلافهم.