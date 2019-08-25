اليابان تؤكد تعاونها مع فرنسا وكندا وألمانيا لمواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع قادة دول كندا وفرنسا وألمانيا على التعاون في الجهود المبذولة لمواجهة التهديد الأمني الذي تشكله كوريا الشمالية، وذلك بعد ساعات من إطلاق بيونج يانج صاروخ باليستي قصير المدى.

وذكرت حكومة طوكيو - في بيان أودرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأحد، أن آبي اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على العمل معا بشكل وثيق للتصدي لعدد من المسائل من بينها نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

كما التقى آبي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حيث أكدوا مجددا ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بشكل كامل بقرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إحباط طموحات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

جاء ذلك على هامش قمة مجموعة السبع دول الصناعية الكبرى التي بدأت فعالياتها أمس السبت في مدينة بياريتز الفرنسية ومن المقرر أن تنتهي يوم غد الاثنين.