جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف دورياته على الحدود مع لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي مع لبنان.

وذكرت الوكالة أنه "شوهدت آليات من نوع هامر في محور العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة"، مشيرة إلى أنه "لوحظت حركة دوريات غير عادية عند منطقتي بركة النقار وجبل سدانة في ظل تحليق مكثف لطائرات استطلاع دون طيار في أجواء قرى العرقوب وفوق مرتفعات جبل الشيخ".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد علق على سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين على جنوب بيروت قائلًا إن "الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت عدوان إسرائيلي سافر على سيادة لبنان".

يذكر أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت، إلى جانب انفجار أخرى، فجر اليوم الأحد، في ضاحية بيروت الجنوبية، وفقًا لسؤول في حزب الله.