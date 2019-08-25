رئيس مجلس الأمة الكويتي يبحث مع وزير خارجية بولندا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بمكتبه اليوم الأحد، مع وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت شبكة (الدستور) الإخبارية التابعة لمجلس الأمة الكويتي - في بيان صحفي - إن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء جملة من الملفات الإقليمية والدولية؛ وذلك بحضور سفير الكويت لدى بولندا خالد الفضلي والسفير البولندي لدى الكويت بافيل ليهوفيتش.

وكان وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له وصلوا إلى الكويت - في وقت سابق اليوم - في زيارة رسمية استهلها بلقاء ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.