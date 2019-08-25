رئيسة البرلمان التوجولي تثمن وجود 8 وزيرات في الحكومة المصرية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، اليوم بالقاهرة، مع ياوا تسيجان، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية "البرلمان"، التي ثمنت وجود 8 وزيرات في الحكومة المصرية، بحسب بيان من الوزارة.

أكدت الوزيرة، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع توجو، ودعت تسيجان للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، كما سيتضمن جلسات عن تمكين المرأة في إفريقيا ورواد الأعمال.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تسعى لاستغلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي؛ لدعم بيئة الاستثمار في دول القارة كافة، وتعميق العلاقات الاستثمارية، ونقبل الخبرات المصرية في تحسين بيئة الاستثمار.

وأكدت رئيس الجمعية الوطنية التوجولية، حرص توجو على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر وزيادة التجارة البينية، في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، بما يساهم في زيادة مستوى الاقتصاد في البلدين.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة تسيجان، في زيارة لمركز خدمات المستثمرين، حيث استمعت إلى شرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، حول خريطة مصر الاستثمارية، والطريقة المستخدمة في الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، والخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين في ظل وجود 66 جهة حكومية يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن.

وأيضا زارتا مركز فكرتك شركتك لدعم رواد الأعمال وأتوبيس فكرتك شركتك، حيث استمعت لشرح من المهندس إسلام محمد، مدير المركز، عن الخدمات التي يقدمها المركز لرواد الأعمال من ورش عمل ومحاضرات.