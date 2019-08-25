محافظ الوادي الجديد يفتتح مكتب التموين التكنولوجي المطور بالخارجة

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افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الأحد، المركز التمويني النموذجي المتطور بمدينة الخارجة والذي تم إنشاءه بمقر مديرية التموين لتيسير الحصول علي كافة الخدمات التموينية وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة الكترونية موحدة.

وشهد مراحل تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من استخراج بطاقات التموين وبدل الفاقد واستمع إلى آراء المواطنين والعاملين بالمنظومة الجديدة.

وشدد الزملوط خلال لقاءه بالعاملين بالمديرية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وخاصة المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقته للمواصفات.

وقال إن المركز تم إنشاءه بتكلفة 1.2 مليون جنيه بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال تطوير منظومة الخدمات.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل إنشاء 4 مراكز تم الانتهاء من مكاتب مركزى الخارجة والفرافرة وجاري العمل بمركزي موط وغرب الموهوب للتيسير علي المواطنين بجميع مراكز المحافظة .