عون: الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية عدوان سافر على سيادة لبنان

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد أن "الاعتداء" الاسرائيلي ، الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت "عدوان سافر على سيادة لبنان وسلامة اراضيه".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله إن هذا يعد فصلا جديدا من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الامن الرقم 1701، ودليلا اضافيا على نيات اسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة.

وأشار إلى أن "لبنان الذي يدين هذا الاعتداء بشدة سوف يتخذ الاجراءات المناسبة بعد التشاور مع الجهات المعنية".

وكان الرئيس عون تابع منذ الصباح الباكر تفاصيل الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية، كما اطلع على التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة العسكرية في هذا الشأن.

وشهدت سماء العاصمة بيروت في وقت سابق اليوم تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي، على علو منخفض. كما نفذ الطيران الإسرائيلي تحليقا على علو منخفض أيضا في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.

ويأتي ذلك بعد ساعات من سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار وانفجار أخرى في سماء بيروت فجر اليوم.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه أن إحدى الطائرتين سقطت أرضا بينما انفجرت الثانية في الأجواء مسببة أضرارا مادية.