 شرطة فرنسا تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين لمجموعة السبع - بوابة الشروق
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شرطة فرنسا تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين لمجموعة السبع

أفراد من الشرطة الفرنسية يغلقون شارعا تزامنا مع اجتماع قادة مجموعة السبع في بايون قرب منتجع بياريتس يوم السبت. تصوير: سيرجيو بيريز - رويترز
أفراد من الشرطة الفرنسية يغلقون شارعا تزامنا مع اجتماع قادة مجموعة السبع في بايون قرب منتجع بياريتس يوم السبت. تصوير: سيرجيو بيريز - رويترز
بايون (فرنسا) (رويترز)
نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 12:22 ص | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 12:22 ص

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية لفترة وجيزة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للرأسمالية في بايون قرب منتجع بياريتس حيث يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه من دول مجموعة السبع في قمة تستمر ثلاثة أيام.

وحلقت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في سماء المنطقة بينما قام عشرات المتظاهرين، بعضهم يرتدون أقنعة الوجه، بالتهكم من أفراد الشرطة.

وفي وقت سابق، انضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة إلى انفصاليين من إقليم الباسك ومتظاهري السترات الصفراء في مسيرة سلمية على حدود فرنسا مع إسبانيا للمطالبة بتحرك من قادة مجموعة السبع المجتمعين في منتجع بياريتس الساحلي القريب.

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