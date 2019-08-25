تدريبات مصرية روسية مكثفة في «حماة الصداقة 4»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية المشاركة فى التدريب المشترك "حماة الصداقة -4" تنفيذ الأنشطة والفعاليات المخططة، فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

ويشارك فى التدريب أكثر من ألف مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات بهدف استعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية.

وبدأت المرحلة التحضيرية باكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية، حيث اصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدول المشاركة كما تم رفع العلم المصرى والروسى والبيلاروسى.

كما يتضمن التدريب تنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والأنشطة العملية لتحقيق التجانس والدمج بين القوات والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة والتدريب على الإسعافات الأولية، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التى تستخدمها القوات فى تنفيذ مختلف المهام، كما تم التدريب على إنزال قوات تكتيكية محمولة جواً باستخدام الحبال عبر طائرات الهليكوبتر.

يذكر أن تدريب "حماة الصداقة" لمكافحة الإرهاب نفذ للمرة الأولى عام 2016 بجمهورية مصر العربية ويجرى تنفيذه بالتبادل بين البلدين سنوياً، بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات القتالية والميدانية ودعم جهود العمل المشترك.