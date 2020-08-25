روحاني: التوصل لاتفاق مع أمريكا ما زال ممكنا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ما زال ممكنا إذا انضمت واشنطن مجددا إلى الاتفاق النووي.



وذكر روحاني "إذا أرادت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق معنا، فإنها لا تحتاج سوى للعودة إلى الاتفاق النووي... سيكون ذلك ملائما حتى اليوم".



وأضاف أنه سيكون من الخطأ أن تحاول الولايات المتحدة إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات باستراتيجية ممارسة أقصى ضغط، مشيرا إلى أن "هذا غير مقبول".



وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بريطانيا بتغيير موقفها إزاء إيران، بعدما لم تواكب لندن المحاولة الأمريكية الأسبوع الماضي لتمديد حظر الأسلحة على الجمهورية الإسلامية.



وفي الأسبوع الماضي، أخطرت الولايات المتحدة منظمة الأمم المتحدة رسميا بأنها تريد إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، وهي الخطوة التي رفضتها على الفور بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الحلفاء الثلاثة للولايات المتحدة الذين شاركوا في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.