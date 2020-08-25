 حمدوك: بحثت مع بومبيو حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب - بوابة الشروق
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حمدوك: بحثت مع بومبيو حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
الخرطوم - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 3:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 3:44 م

قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، إنه أجرى مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثة مباشرة وشفافة ناقشا فيها حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى السودان اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأوضح حمدوك، في تعليق كتبه على حسابه على موقع "فيسبوك"، أن محادثاته مع بومبيو تطرقت إلى "العلاقات الثنائية، ودعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية"، معربا عن التطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر.

وبدأت في القصر الجمهوري في الخرطوم، المباحثات الرسمية بين البرهان وبومبيو.


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