جمعة: مليار و546 مليون جنيه صافي الأرباح التي حققتها الأوقاف في العام الماضي

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه هيئة الأوقاف أحدثت نقلة نوعية في إدارة ملفاتها.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إنه رغم الظروف الراهنة بشأن أزمة جائحة كورونا، حققت هيئة أعلى عائد سنوي في إراداتها منذ إنشائها، فضلًا عن تحقيق أعلى عائد شهري في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن صافي الأرباح والعوائد الاستثمارية التي حققت يقدر بنحو مليار و546 مليون جنيه في العام الماضي.

وأكد وزير الأوقاف أنه يتلقى بيانًا يوميًا عن محصلات كل منطقة من مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية، متابعًا أنه يقدم لمجلس الوزراء تقرير بالمحصلات.