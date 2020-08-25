على الرغم من وجود عدد أقل من الحالات المبلغ عنها للأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا، إلا أنهم لا يزالون قادرين على نقل العدوى في صمت؛ حيث أشارت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Journal of Pediatrics" إلى أن الأطفال يمكن أن يكونوا ناشرين فائقين لكورونا، ولديهم حمولة فيروسية أعلى في أجسامهم.

ولفتت الدراسة إلى أنه من المهم للغاية الحفاظ على الأطفال في مأمن من العدوى، وذلك باستخدام أدوات حماية الوجه واتباع نظام التعقيم، حيث كان يُنظر قديما إلى أقنعة الوجه على أنها أفضل أشكال الحماية ضد المرض، بينما يتم الآن استخدام دروع الوجه أيضًا.

لذلك، نشر موقع "بيرنتس" مجموعة من المعلومات التي يمكن أن تساعد على معرفة أيهما أفضل لحماية الأطفال، الأقنعة أم دروع الوجه؟

• أقنعة الوجه مقابل الدرع: أيهما يوفر حماية أكبر؟

يعد استخدام الأطفال لأقنعة الوجه مهم لحمايتهم من خطر العدوى أو نقلها، حيث إنه يغطي الفم والأنف بطريقة أكثر فاعلية، على الرغم من أنهم يشعرون بعدم الارتياح عند ارتداءه، بينما درع الوجه كغطاء واقي شفاف للوجه بالكامل، ويمكن أن يكون استخدام درع الوجه أسهل نسبيًا من ارتداء القناع، ولكنه لا يغطي أماكن دخول وخروج الهواء، مما يجعله غير فعال.

• فوائد استخدام واقي للوجه

أفضل جزء في استخدام درع الوجه المناسب هو أنه يمنع الشخص من لمس وجهه ونشر الجراثيم، وهي مشكلة مع الأطفال الذين يحبون لمس وجوههم بشكل متكرر، فهو يعتبر أكثر راحة وملاءمة بالنسبة لهذا الاستخدام، بينما يخلق درع الوجه حاجزًا فوق العينين، والذي يمكن أن يمنع دخول الفيروسات من الأغشية المخاطية، ولديه الكثير من الجوانب الإيجابية حيث يمكن غسلها بسهولة، وإعادة ارتداؤها، والأهم من ذلك أنها يمكن أن تكون مفيدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو صعوبات التعلم الأخرى.

أكد مركز السيطرة على الأمراض، أن الطريقة الوحيدة التي يتقدم بها قناع الوجه على درع الوجه هي أنه يمنع الانتقال المباشر للرذاذ التنفسي من شخص مريض إلى آخر، أو يمنع انتشار العدوى نفسها، ولكنها أوصت بعد استخدام درع الوجه للأطفال والرضع.

• ما هو أفضل قياس؟

على الرغم من عدم وجود وكالة صحية تدعم استخدام شكل واحد فقط من المعدات الواقية، إلا أن ارتداء قناع للوجه مع واقي للوجه يمكن أن يكون أحد أكثر الطرق فعالية للحفاظ على سلامة أطفالك أثناء تفشي المرض، مع الاهتمام بتشجيعهم على الحفاظ على الممارسات الصحية الجيدة، وغسل أيديهم بشكل متكرر واتباع نظام غذائي صحي.