«عاصفة استوائية» مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب جنوب الساحل الجنوبي لكوبا

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن العاصفة الاستوائية "لورا" مرت ، الاثنين (بالتوقيت المحلي)، بالساحل الجنوبي لكوبا مصحوبة بأمطار غزيرة، دون أن تتسبب في حدوث أضرار كبرى.

وأفادت التقارير ظهر الاثنين (بالتوقيت المحلي)أن العاصفة تتحرك بسرعة بلغت 31 كيلومترا في الساعة ، محدثة زوابع سرعتها 95 كيلومترا في الساعة.

وطغت مياه البحر على اليابسة في عدة مناطق وقامت السلطات بإجلاء أكثر من 200 ألف شخص.

وأدت العاصفة والزوابع إلى سقوط بعض الأشجار وتضرر أحد الجسور ، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

يذكر أن العاصفة "لورا" أودت في السابق بحياة 13 شخصا في هايتي وجمهورية الدومنيكان.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة الاستوائية اليوم الثلاثاء إلى خليج المكسيك ، مع ازدياد قوتها.