زراعة البحيرة تنظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن بمراكز المحافظة

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة، ندوات إرشادية لمزارعي القطن بمراكز المحمودية وأبو حمص وكفر الدوار والدلنجات، بالتعاون مع معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، في إطار تنفيذ فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القطن موسم 2020.

وتم تقديم توصيات لمزارعي القطن وهي تطويش النباتات عند 12 – 14 فرع ثمري، وظاهرة الهياج الخضري، وكيفية تلافيها والري المنتظم مع عدم التغريق والتعطيش، وعدم الري وقت الظهيرة والري على فترات متقاربة، وترشيد المياه وتم توعية المزارعين بأهمية الرش الورقي بالبوتاسيوم، ومتابعة المصائد المائية واكتشاف أي إصابات حشرية ومكافحة الذبابة البيضاء وديدان اللوز.

وأكد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة أن هذه الندوات الإرشادية تحقق التواصل المنشود بين الباحث والمزارع مع وجود المرشدين الزراعيين، بجميع مستوياتهم لمناقشة المزارع في التوصيات، وما يواجهه من مشاكل وتوصيل المعلومات الحديثة، ومتابعة المحصول في جميع مراحل نموه والوقوف على الحالة العامة للمحصول.



