جنبلاط يستعرض مع سفير مصر بلبنان مختلف المستجدات والتطورات السياسية

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مساء اليوم الثلاثاء، في كليمنصو، السفير ياسر علوي، سفير مصر في لبنان.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الثلاثاء، تضمن اللقاء عرضًا لمختلف المستجدات والتطورات السياسية.