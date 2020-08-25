كولومبيا: سلطات بوجوتا تعتزم رفع تدابير الحجر الصحي

أعلنت كلوديا لوبيز، عمدة مدينة بوجوتا، اليوم الاثنين، أن سلطات العاصمة الكولومبية تعتزم رفع إجراءات الحجر الصحي الصارمة.

ويأتي إعلان عمدة العاصمة الكولومبية في الوقت الذي أغلق فيه أصحاب المتاجر جزءا من وسط المدينة، للمطالبة بإعادة فتح محالهم.

وقالت لوبيز في تغريدة على موقع تويتر:" اليوم سوف نقترح على وزارة الصحة إنهاء كل إجراءات الحجر الصحي في بوجوتا هذا الخميس وبدء الواقع الجديد الذي يمكننا من خلاله العمل والتواصل الاجتماعي والدراسة إذا استوفينا متطلبات الرعاية الذاتية وساعات العمل".

وقد أغلقت حوالي 58000 مؤسسة تجارية - معظمها متاجر صغيرة - أبوابها في بوجوتا خلال جائحة فيروس كورونا ، وفقًا لما ذكرته إذاعة "كاراكول" الكولومبية.

وسجلت كولومبيا حتى الآن أكثر من 540 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، في حين توفي بالمرض أكثر من 17000 شخص.