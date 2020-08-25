الدفاع البيلاروسية: اعتراض جسم جوي تم إطلاقه من أراضي ليتوانيا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن مروحيات قتالية من طراز (Mi-24) أحبطت استفزازا تم خلاله إطلاق جسم جوي من أراضي ليتوانيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه تم نشر تسجيل فيديو تظهر فيه عملية اعتراض جسم جوي (8 بالونات) تم إطلاقه، ربما من أراضي ليتوانيا المجاورة باتجاه الأراضي البيلاروسية.

وتظهر اللقطات مجموعة من البالونات وقد ربط على كل منها العلم الأبيض والأحمر والأبيض، الذي تستخدمه المعارضة البيلاروسية كراية لها.

من جانبها، أعلنت سلطات فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) أن مروحية بيلاروسية انتهكت المجال الجوي لليتوانيا، وتم تسليم مذكرة احتجاج لسفير بيلاروسيا.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أعلنت في وقت سابق عن زيادة نشاط الطائرات الأجنبية بالقرب من حدود البلاد، وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن الجمهورية سترد على منتهكي حدود الدولة دون سابق إنذار.