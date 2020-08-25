الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يختتم زيارته إلى مصر

اختتم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، زيارته إلى مصر التي استمرت 4 أيام زار خلالها مدينة الغردقة واطلع على الإجراءات الاحترازية في الفنادق ومراكز الغوص والمطار، فضلا عن زيارة متحف الغردقة، ومتحف الحضارة في القاهرة والمتحف المصري بالتحرير، ومنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

وقبيل ختام زيارته، عقد بولوليكاشفيلي مؤتمرا صحفيا بالمتحف المصري الكبير، أشاد خلاله بحجم الإنجاز الكبير الذي تحقق داخل المتحف في عام واحد، مشيرا إلى أن المتحف سيكون صرحا أثريا وحضاريا عظيما، معربا عن رغبته في حضور افتتاح المتحف قريبا.

وأكد الأمين العام، أن المنظمة تدعم قطاع السياحة المصرية لأنه قطاع حيوي لمصر العظيمة المليئة بالحضارة والعراقة، كما دعا السائحين على مستوى العالم لزيارة مصر قريبا لأنها بلد تستحق الزيارة وتمتلك الكثير من المعالم السياحية المصرية بمختلف الأنماط السياحية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن المتحف سيكون مفاجأة للعالم أجمع؛ حيث أنه مشروع سياحي متكامل يعتبر الأهم في العالم في القرن الـ21.

وأوضح أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر تعد الأولى له خارج أوروبا منذ جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج زيارة متكامل له للوقوف على حجم الإجراءات التي اتخذتها مصر.