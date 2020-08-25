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هبوط البورصة السعودية ومؤشرها يخسر 19 نقطة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 5:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 5:05 م

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.2 بالمئة عند 7938 نقطة (- 19 نقطة).

جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات ريال، وتصدر سهم "جبل عمر" تراجعات اليوم بأكثر من 4 بالمئة عند 26.70 ريال.

وكانت الشركة أعلنت تسجيل خسائر في الربع الثاني 2020 بقيمة 465.2 مليون ريال.

وأنهت أسهم "الأهلي التجاري" و"معادن" و"نادك" و"بنك الرياض" و"التصنيع الوطنية" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تتراوح بين 1 و3 بالمئة.

في المقابل، تصدر سهم "المصافي" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 71.70 ريال.

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