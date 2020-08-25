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احتجاجات ضد الصين تزامنا مع زيارة وزير الخارجية إلى إيطاليا

وانج يي
وانج يي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 10:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 10:53 م

استهل وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الثلاثاء، جولة تستغرق عدة أيام إلى أوروبا بزيارة إلى روما، ورحب به نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، فيما تم تنظيم احتجاجات على سياسات الصين في هونج كونج.

وقال وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، إنه وقع مع "وانج" خلال اجتماعهما اتفاقيتي تعاون اقتصادي في قطاعي الغاز والزراعة، مضيفًا أنه تمت أيضا مناقشة الوضع في هونج كونج.

ونقلت وكالة أنباء "أدنكرونوس" عن مايو قوله "الصين بلا شك أحد شركائنا الاقتصاديين الرئيسيين وعنصر فاعل مركزي عندما يتعلق الأمر بأي نوع من التحدي على المستوى العالمي".

وشارك الناشط البارز المؤيد للديمقراطية في هونج كونج ناثان لو، في المظاهرات في روما اليوم الثلاثاء، وكان لو غادر مسقط رأسه هونج كونج في محاولة لتجنب الاضطهاد بموجب قانون الأمن القومي الجديد.

ودعا المحتجون إلى مزيد من الحريات المدنية في هونج كونج.

وأكد وانج أن الرحلة، التي تشمل أيضا محطة في برلين، تهدف إلى تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي تعرض لضغوط بسبب "الاستفزاز الخارجي".

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