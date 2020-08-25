عالم ألماني يشير لإمكانية تجنب إغلاق جديد في ألمانيا بسبب كورونا

أعرب شتيفان بيكر، عالم الفيروسات الألماني، عن اعتقاده بأنه من الممكن تجنب حدوث إغلاق جديد للحياة العامة في ألمانيا، بفضل ما تم جمعه من معرفة عن فيروس كورونا في الوقت الراهن.



وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال "بيكر" إن الإغلاق الذي حدث في الربيع الماضي كان مهمًا "فقد أظهر لنا كيف يمكن التعامل مع مثل هذا الفيروس، وأن من الممكن أن نحتويه، كما أننا تعلمنا أيضًا أننا لا نريد حوث شيء كهذا مرة أخرى"، وذلك في إشارة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للجائحة.



وتابع "من خلال معرفتنا للفيروس بشكل أفضل وفهمنا للمواقف التي تمثل خطورة، فإننا نستطيع، وفقا لما أعتقده، أن نتجنب حدوث إغلاق آخر على مستوى البلاد".



ودعا إلى عدم إغفال البحث عن حلول عملية للحد من الجائحة، وذلك على الرغم من البحث المحموم عن مصل مضاد للفيروس، مضيفا "نحن بحاجة إلى الكثير من الخبرة وبالطبع ليس لخبرة علماء الفيروسات وحسب، فنحن بلد المهندسين، ونحن بحاجة إلى حلول وأفكار تقنية يمكنها استبعاد الوباء من الهواء ويمكنها تهوية الأماكن جيدا وبالتحديد في الشتاء، إذ أننا لا يمكننا أن نفتح النوافذ بشكل دائم".