قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري تبلغ 286 مليونًا و551 ألف جنيه.



وأضاف شوشة -في تصريح اليوم الثلاثاء- "أن من بينها 280 مليونًا و900 ألف جنيه تمويلًا من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيه تمويلًا ذاتيًا"، مشيرًا إلى أنه تم توزيع هذه الاعتمادات على محاور التنمية الأساسية بنحو 55.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و87.2 مليون جنيه للطرق، و59.9 مليون جنيه لتحسين البيئة، و63.9 مليون جنيه لتدعيم الوحدات المحلية و20 مليون جنيه للأمن والمرور والإطفاء.



وأكد سرعة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية حتى يتم الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات بلغت العام المالي الماضي 99%.



من جهته، قال مديرعام إدارة التخطيط في ديوان عام المحافظة محمد عبدالخالق: "إنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على مراكز ومجالس المدن المختلفة بنحو 45.2 مليون جنيه للعريش، و38 مليون جنيه لبئر العبد، و24.3 مليون جنيه للشيخ زويد، و23.2 مليون جنيه للحسنة، و30.7 لنخل؛ لتدعيم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والوحدات المحلية والإطفاء والمرور".