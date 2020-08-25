 شركات الاتصالات بالأرجنتين تطالب الرئيس بمناقشة قرار تجميد أسعار الخدمات - بوابة الشروق
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شركات الاتصالات بالأرجنتين تطالب الرئيس بمناقشة قرار تجميد أسعار الخدمات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 5:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 5:09 م

طالبت الشركات العاملة في مجال التلفزيون والإنترنت وخدمات الهاتف المحمول في الأرجنتين، الرئيس ألبرتو فيرنانديز، بإعادة النظر في مرسمومه الأخير بتجميد أسعار خدمات هذه الشركات حتى نهاية العام الجاري، وذلك في إعلان جرى نشره على صفحة كاملة في صحيفة لا ناسيون الارجنتينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الإعلان جاء فيه "نكافح لفهم السبب وراء اتخاذ هذا القرار غير الضروري وغير المبرر بصورة أحادية".

وأضاف الإعلان "تجميد الأسعار بدون استشارة الشركات يخلف تأثيرا سلبيا على جميع العاملين في القطاع والمستثمرين والآلاف من العملاء والموظفين وسلاسل الإمداد".

وقالت الشركات إنها كانت اتفقت مع الحكومة على تجميد الأسعار حتى 31 أغسطس الجاري، مضيفة أنها لم تتلق تحذيرا بشأن تمديد الاتفاق.

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