 تطوير مزلقان الضبعة لتيسير حركة المرور بوسط المدينة - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 12:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

تطوير مزلقان الضبعة لتيسير حركة المرور بوسط المدينة

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:19 ص

عقد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم الاثنين، بحضور اللواء هاني يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعة، والمهندس محمد العشري مدير إدارة الطرق، والمهندس خالد أحمد زايد مدير سكك حديد مطروح، وذلك لمناقشة إجراءات البدء في أعمال تطوير مزلقان الضبعة.

وقال إبراهيم إنه تم دراسة تحويل حركة مرور السيارات أثناء عملية التطوير، لتيسير حركة السير مع وضع العلامات الإرشادية أثناء العمل، مؤكدًا تفعيل توجيه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة، وسرعة إنهاء الأعمال لعودة حركة السير إلى طبيعتها خلال أيام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك