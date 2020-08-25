تطوير مزلقان الضبعة لتيسير حركة المرور بوسط المدينة

عقد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم الاثنين، بحضور اللواء هاني يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعة، والمهندس محمد العشري مدير إدارة الطرق، والمهندس خالد أحمد زايد مدير سكك حديد مطروح، وذلك لمناقشة إجراءات البدء في أعمال تطوير مزلقان الضبعة.

وقال إبراهيم إنه تم دراسة تحويل حركة مرور السيارات أثناء عملية التطوير، لتيسير حركة السير مع وضع العلامات الإرشادية أثناء العمل، مؤكدًا تفعيل توجيه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة، وسرعة إنهاء الأعمال لعودة حركة السير إلى طبيعتها خلال أيام.