المرصد السوري: قصف يستهدف عربة روسية غربي إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، باستهداف عربة روسية بفذيفة "آر بي جي" غربي إدلب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي، إن ذلك جاء عقب خروج قوات روسية وتركية في دورية مشتركة على اوتستراد "M4"، انطلاقًا من قرية ترنبة بشرق إدلب، إلى منطقة عين حور بريف اللاذقية الشمالي.

وأشار المرصد، إلى أنه لا يوجد معلومات عن خسائر بشرية جراء الاستهداف الذي حدث عند محيط أورم الجوز غربي إدلب، لافتا إلى أن دورية تركية تعرضت للاستهداف في 17 أغسطس الجاري أثناء خروج دورية مشتركة جديدة بها عربات روسية – تركية، من قرية عين حور بريف اللاذقية الشمالي، باتجاه قرية ترنبة بريف إدلب الشرقي .