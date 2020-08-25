كوريا الجنوبية تقرر غلق المدارس في سول مجددا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت وزارة التعليم الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم غلق المدارس في العاصمة سول من جديد، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إعادة فتحها، بسبب الارتفاع الكبير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وسوف يتحول جميع الطلبة إلى الدراسة عبر الانترنت، باستثناء أعلى صف دراسي، والذي يستعد طلبته لأداء الاختبارات النهائية، وذلك بعد أن ثبتت إصابة ما لا يقل عن 193 من الطلبة والمعلمين بالفيروس في منطقة سول، وسيتم أيضا غلق دور الحضانة بصورة مؤقتة.



وعلى الرغم من تعامل كوريا الجنوبية مع تفشي الوباء بدون فرض إجراءات إغلاق واسعة النطاق حتى الآن، تخشى السلطات من أن يخرج الوضع عن السيطرة.



من ناحية أخرى، استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية عند 17 ألفا و665 حالة حتى ليل الاثنين/ الثلاثاء، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وبلغ عدد حالات الإصابة النشطة 3137 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 309.



وتعافى 14 ألفًا و219 شخصًا من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



ومر نحو 30 أسبوعًا الآن منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية.