 صحة الشرقية: غلق 8 منشآت غذائية وإعدام 140 كيلو أغذية فاسدة بأولاد صقر - بوابة الشروق
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صحة الشرقية: غلق 8 منشآت غذائية وإعدام 140 كيلو أغذية فاسدة بأولاد صقر

مقر محافظة الشرقية
مقر محافظة الشرقية
كتبت – فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 3:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 3:37 م
شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مُكبرة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة أولاد صقر.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق 8 منشآت غذائية؛ لإدارتها دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وتم ضبط وإعدام 140 كيلو أغذية متنوعة؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسحب 28 عينة أغذية وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة.

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