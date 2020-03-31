بيراميدز يكشف حقيقة رغبة فتحي في الاستمرار مع الأهلي

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حقيقة الأخبار التي انتشرت في الساعات الأخيرة، حول رغبة أحمد فتحي في الرحيل عن النادي والاستمرار مع الأهلي.

وقال سعيد في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»: «كل ما يشاع أو يقال بشأن طلب أحمد فتحي فسخ تعاقده مع بيراميدز غير صحيح».

وأضاف المدير الرياضي ببيراميدز: «كل الأنباء المتداولة بخصوص ذلك ليس لها أساس من الصحة، أحمد فتحي سيكون ضمن صفوف بيراميدز في الموسم المقبل».

كما تطرق السعيد للحديث عن رمضان صبحي، حيث قال: «لا يوجد جديد بشأن الأمر حتى الآن».

وأتم: «لم يتطور الأمر حتى الآن بخصوص الاتفاق مع ناديه الإنجليزي».

وكان فتحي قد وقع عقود انضمامه إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل بعد نهاية تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.