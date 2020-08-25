رئيس الحكومة الإسبانية يرفض إعادة الإغلاق لمواجهة كورونا

رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فرض الإغلاق مجددًا على المستوى الوطني، وضغط بدلًا من ذلك على السلطات الإقليمية للتوصل إلى حلول أخرى، مع تجدد تفشي فيروس كورونا في إسبانيا بشكل يجعلها بؤرة للوباء في أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن "سانشيز" قوله اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء في مدريد، إن التطور ليس جيدا، إنه مقلق بشكل خاص في بعض المناطق ونحن بحاجة لمعالجته.

وأضاف أن الحكومة المركزية سوف تقدم أي دعم تحتاجه الأقاليم، وسوف يُسمح لها بإعلان حالة الطوارئ المحلية إذا لزم الأمر.

وتابع "نحن بحاجة إلى السيطرة ، نحن بحاجة إلى تسطيح هذا المنحنى الثاني الذي يرتفع الآن بطريقة تنطوي على تهديد".

كانت هذه التعليقات هي الأولى التي أدلى بها علانية رئيس الوزراء المحاصر بالمشاكل منذ 4 أغسطس.

وعزز غيابه الانطباع بأن الحكومة بلا قيادة في وقت يشهد تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في أوروبا.

وتواجه إسبانيا أيضًا تعثرًا في انتعاش مؤقت لقطاع السياحة، الذي يمثل نحو 12% من الاقتصاد، حيث نصحت مجموعة من البلدان، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة رعاياها بعدم السفر إلى إسبانيا.

ومن ناحية أخرى، أعلن سانشيز خلال المؤتمر الصحفي أن بلاده سوف تنشر الجيش لتعزيز جهودها في مكافحة فيروس كورونا.

وقال إنه من بين الإجراءات الأخرى، سوف يتم نشر ألفي جندي للمساعدة في تعقب المخالطين للمصابين.

وحث رئيس الوزراء على "اليقظة والهدوء"، حيث يعد الوضع خطيرا فقط في بعض الأقاليم.

وسجلت إسبانيا أكثر من 3 آلاف إصابة يوميا بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، مقارنة ببضع مئات في يونيو، قبل إنهاء الإغلاق.