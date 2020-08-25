مساعدات حكومية بقيمة 27 مليون يورو لمطارين بألمانيا بسبب كورونا

أعلن متحدث باسم وزارة المالية في ولاية سكسونيا آنهالت شرقي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر صرف منح بقيمة تصل إلى 27 مليون يورو لمساعدة مطاري لايبتسيج/هاله ودريسدن، لتعويض الخسارة الكبيرة الناجمة عن انهيار أعمال المطارين في ظل جائحة كورونا.

ووافق الخبراء الماليون في برلمان الولاية في ماجدبورج، على المساهمة بخمسة ملايين يورو، لتغطية ما ستدفعه الولاية ومدينة هاله التي تمتلك حصة بنسبة تقارب 20% في شركة مطار لايبتسيج/هاله.

وأضاف المتحدث أن ولاية سكسونيا كانت قد وعدت في وقت سابق بتقديم دعم.

وكانت أعداد الركاب في العديد من المطارات الألمانية تراجعت منذ الربيع الماضي، بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا، وقد تراجع عدد الركاب في المطارين المذكورين في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69%، ليصل إلى 573 ألف راكبًا فقط.

وكانت حركة التشغيل في المطارين قد توقفت تقريبا في تلك الأثناء، حيث بلغت نسبة التراجع 99% في يونيو الماضي.