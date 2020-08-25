بومبيو يبحث في الخرطوم رفع اسم السودان من قائمة الدول راعية الإرهاب

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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مطار الخرطوم الدولي، الثلاثاء فى زيارة قصيرة للسودان قادما من اسرائيل .

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا ) أن بومبيو سيجري مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على تسريع وتيرة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم أمريكا للانتقال الديمقراطي فى البلاد، إلى جانب عدد من القضايا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي للخرطوم ضمن جولة يقوم بها في الشرق الأوسط، تشمل أيضا البحرين والإمارات.

وكان بومبيو أعرب عن سعادته للقيام بأول رحلة جوية رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان.

وكتب الوزير في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خلال رحلته الجوية من إسرائيل إلى السودان،:"سعيد لإعلان أننا نقوم بأول رحلة جوية رسمية بدون توقف من إسرائيل إلى السودان".

وتعد هذه هي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ عام 2004 .