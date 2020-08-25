 محافظ الشرقية يكرم قيادات الزراعة والتموين والطب البيطري - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 8:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ الشرقية يكرم قيادات الزراعة والتموين والطب البيطري

فاطمة علي:
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 8:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 8:09 م

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، 18 من قيادات مديريتي الزراعة والتموين، وذلك بمنحهم شهادات تقدير؛ لأدائهم المتميز خلال موسم حصاد القمح لهذا العام وحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد القمح.

كما كرم المحافظ 19 قيادة أخرى من أطباء التفتيش على اللحوم ومديري المجازر المتميزين بمديرية الطب البيطري، لمجهوداتهم خلال إجازه عيد الأضحى في مجال التفتيش على اللحوم والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر المعتمدة وتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق وشوادر اللحوم ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم لتقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك