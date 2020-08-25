محافظ الشرقية يكرم قيادات الزراعة والتموين والطب البيطري

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، 18 من قيادات مديريتي الزراعة والتموين، وذلك بمنحهم شهادات تقدير؛ لأدائهم المتميز خلال موسم حصاد القمح لهذا العام وحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد القمح.

كما كرم المحافظ 19 قيادة أخرى من أطباء التفتيش على اللحوم ومديري المجازر المتميزين بمديرية الطب البيطري، لمجهوداتهم خلال إجازه عيد الأضحى في مجال التفتيش على اللحوم والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر المعتمدة وتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق وشوادر اللحوم ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم لتقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.