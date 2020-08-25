محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامة داخلها، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

واستمع المحافظ إلى مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء، وقال خلال الاجتماع، إن الاجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة.

ولفت إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.