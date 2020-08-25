ضبط 3500 عبوة دواء غير مخصصة للبيع في حملة بالزقازيق

قاد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حملة للمرور على مخازن توزيع الأدوية الخاصة بمدينة الزقازيق.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز 3500 عبوة أدوية محظور بيعها وتداولها بالصيدليات، منها 400 أمبول "vial"، و320 عبوه نقط "drop"، و2780 قرص "tablet"، بعضها أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية ومحظور تداولها خارجها، وأدوية أخرى صادر بحقها منشور ضبط وتحريز من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى أدوية بدون فواتير في مكان غير مُعد للبيع، وأدوية أخرى محفوظة في درجات حرارة غير مناسبة لها.

وكلف وكيل وزارة الصحة، مديرة التفتيش الصيدلي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة الزقازيق.