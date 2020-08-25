قيادي بحزب مستقبل وطن: انتخابات الشيوخ بروفة لخوض «النواب»

عمر: حصول حزب «مستقبل وطن» على الأغلبية فى مجلس النواب المقبل سيحقق الاستقرار السياسى للدولة

قال أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر، إن الحزب مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الحزب بعد الاندماج مع حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، أصبح له كوادر فى كل القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية.

وأوضح عمر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تجربة انتخابات مجلس الشيوخ «بروفة» لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ونتائج الانتخابات الحالية تدل على أن هناك تنظيما قويا للحزب قادرا على المنافسة وتحقيق الأفضل، مشيرا إلى أن الحياة السياسية الآن أصبحت متنوعة بين الأحزاب واتجاهاتها.

ورأى عمر أن حصول حزب «مستقبل وطن» على الأغلبية فى مجلس النواب المقبل سيحقق الاستقرار السياسى للدولة، ودعمها فى ظل التحديات الصعبة التى تواجهها الآن، متابعا: «أتوقع أن تكون هناك قائمة انتخابية موحدة بين الأحزاب، كما كانت فى انتخابات الشيوخ مع انضمام أحزاب أخرى، وسيكون من الصعب وجود قائمة أخرى منافسة».