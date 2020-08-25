المعارض التركي باباجان يصاب بالكورونا

أعلن نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب الديمقراطية والتقدُّم علي باباجان، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب باباجان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد علمت قبل قليل أن نتيجة اختبار كورونا الخاص بي إيجابية، حالتي الآن جيدة الحمد لله، أكد لي الأطباء أن علي وأسرتي أن نظل في الحجر الصحي لفترة. سأستمر في عملي من المنزل إن شاء الله".

وكان باباجان، قد صرح مؤخرًا أن تركيا تدار بشكل سيئ، كما حث حكومة حزب العدالة والتنمية على اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد بعيدا عن السياسات الشعبوية.

وقدم الحزب الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، 10 مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتضمنت الاقتراحات إعداد برنامج متوسط المدى يتضمن توصيات قدمها الحزب في 17 مارس و18 أبريل الماضيين، وتضمين البرنامج خريطة طريق لتطبيق الإجراءات المالية والنقدية غير العادية التي سيتم اتخاذها خلال البرنامج متوسط المدى.

وانشق باباجان عن العدالة والتنمية في يوليو الماضي، وأعلن تأسيس حزبه الجديد في مارس الماضي.